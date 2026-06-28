Λαχτάρησαν ένοικοι ξενοδοχείου στην Ομόνοια

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής, σε ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην οδό Δώρου, στο κέντρο της Αθήνας.

Η φωτιά, ξεκίνησε στο ισόγειο του κτιρίου, σε αποθηκευτικό χώρο.

Μετά από επιχείρηση που στήθηκε, απομακρύνθηκαν σώοι οι ένοικοι, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο, μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο.

Μετά από κινητοποίηση, η Πυροσβεστική με 25 άνδρες και επτά οχήματα, κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο.