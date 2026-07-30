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Θρήνος για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες

Σε κλίμα οδύνης οι κηδείες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/07/2026 19:53

Θρήνος και οδύνη σήμερα στα χωριά του Ρεθύμνου στις κηδείες των δυο πυροσβεστών που έπεσαν νεκροί την ώρα του καθήκοντος. Αβάσταχτος ο πόνος για τους δικούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.

Βαρύς ο πόνος και στο Αγρίνιο που θρηνεί για τον τρίτο νεκρό. Τον νεαρό αξιωματικό της πυροσβεστικής που κατάγεται από την πόλη και πέθανε στην πυρκαγιά στο Γύθειο.

 

 

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