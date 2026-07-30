Θρήνος για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες
Σε κλίμα οδύνης οι κηδείες
Θρήνος και οδύνη σήμερα στα χωριά του Ρεθύμνου στις κηδείες των δυο πυροσβεστών που έπεσαν νεκροί την ώρα του καθήκοντος. Αβάσταχτος ο πόνος για τους δικούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.
Βαρύς ο πόνος και στο Αγρίνιο που θρηνεί για τον τρίτο νεκρό. Τον νεαρό αξιωματικό της πυροσβεστικής που κατάγεται από την πόλη και πέθανε στην πυρκαγιά στο Γύθειο.
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