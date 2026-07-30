Θρήνος για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες

Θρήνος και οδύνη σήμερα στα χωριά του Ρεθύμνου στις κηδείες των δυο πυροσβεστών που έπεσαν νεκροί την ώρα του καθήκοντος. Αβάσταχτος ο πόνος για τους δικούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.

Βαρύς ο πόνος και στο Αγρίνιο που θρηνεί για τον τρίτο νεκρό. Τον νεαρό αξιωματικό της πυροσβεστικής που κατάγεται από την πόλη και πέθανε στην πυρκαγιά στο Γύθειο.