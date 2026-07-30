Συνεχίζεται το θρίλερ με την 38χρονη Βρετανίδα

Στο κινητό τηλέφωνο, της 38χρονης βρετανίδας, της οποίας η σορός, βρέθηκε σε βαλίτσα, στην Κυψέλη, έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες καθώς ο δράστης έστελνε μηνύματα από αυτό για να παραπλανήσει τους γονείς και τους φίλους της. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα στα Βρετανικά μέσα.