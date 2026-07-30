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Συνεχίζεται το θρίλερ με την 38χρονη Βρετανίδα

Στο «μικροσκόπιο» τα μηνύματα από το κινητό της
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/07/2026 20:26

Στο κινητό τηλέφωνο, της 38χρονης βρετανίδας, της οποίας η σορός, βρέθηκε σε βαλίτσα, στην Κυψέλη, έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες καθώς ο δράστης έστελνε μηνύματα από αυτό για να παραπλανήσει τους γονείς και τους φίλους της. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα στα Βρετανικά μέσα.

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