Πάρος: Ελεύθεροι με όρους οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά
Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες -Συνεχίζεται η έρευνα
Με την κατηγορία του εμπρησμού, από ενδεχόμενο δόλο, παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα Κυκλάδων, ο Δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, και άλλα δύο άτομα, που εμπλέκονται με τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του νησιού και συνελήφθησαν χθες το βράδυ. Όπως αποκάλυψε, στο χθεσινό ρεπορτάζ του ο Alpha, η φωτιά ξεκίνησε από ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία είχαν απορριφθεί, δίπλα από τον ΧΥΤΑ.
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