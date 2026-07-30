Πάρος: Ελεύθεροι με όρους οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά

Με την κατηγορία του εμπρησμού, από ενδεχόμενο δόλο, παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα Κυκλάδων, ο Δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, και άλλα δύο άτομα, που εμπλέκονται με τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του νησιού και συνελήφθησαν χθες το βράδυ. Όπως αποκάλυψε, στο χθεσινό ρεπορτάζ του ο Alpha, η φωτιά ξεκίνησε από ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία είχαν απορριφθεί, δίπλα από τον ΧΥΤΑ.