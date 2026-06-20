Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση 45χρονης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, στην υπόθεση της εξαφάνισης, της 45χρονης, στην Κρήτη, από τις 30 Μαΐου.

Εντοπίστηκε τελικά και συνελήφθη, ο 44χρονος ενοικιαστής της.

Οι αρχές τον είχαν θέσει ως νούμερο ένα ύποπτο λόγω των αντιφάσεων στις καταθέσεις του, οι οποίες οδήγησαν σε κατ’ οίκον έρευνα όπου και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι αλλά και στο φορτηγάκι του 44χρονου, ενώ φως στην υπόθεση ρίχνει και υλικό, από κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξουν νέες ή βαρύτερες κατηγορίες σε βάρος του 44χρονου, ανάλογα με τα ευρήματα που θα προκύψουν από την έρευνα.