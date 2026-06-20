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Ροδόπη: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιά Κρωβύλη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/06/2026 15:14
Ροδόπη: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιά Κρωβύλη
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιά Κρωβύλη στο δήμο Μαρωνείας Σαπών, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Στο σημείο βρίσκονται για να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

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