Ροδόπη: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιά Κρωβύλη
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιά Κρωβύλη στο δήμο Μαρωνείας Σαπών, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Στο σημείο βρίσκονται για να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
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