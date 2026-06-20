Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Δύο άνδρες, 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν χθες, Παρασκευή 19 Ιουνίου, σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε έρευνα που πραματοποιήθηκε στην οικία τους εντοπίστηκαν μέσα στο λεβητοστάσιο, κρυμμένα σε κουτί παπουτσιών και σε σακίδιο πλάτης, μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 165,1 γραμμαρίων και επτά συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 844,7 γραμμαρίων.

Οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών κατασχέθηκαν, καθώς και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ.