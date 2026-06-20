Δύο σεισμικές δονήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου
Αναστάτωση προκλήθηκε στα Χανιά από τις δύο σεισμικές δονήσεις οι οποίες σημειώθηκαν με διαφορά 6 λεπτών στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Γαύδου.
Συγκεκριμένα η πρώτη αφορούσε σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών Ρίχτερ Ανατολικά – Βορειο-ανατολικά της Γαύδου στις 12:31 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Η δεύτερη όπως κατέγραψε το σεισμολογικό κέντρο αφορούσε σεισμική δόνηση με μέγεθος 5,3 στην κλίμακα Richter σημειώθηκε στις 12:37 ώρα Ελλάδος Ανατολικά – Βορειο-ανατολικά της Γαύδου σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 7 χλμ. ΑΒΑ της Γαύδου.
Λόγω των σεισμικών δονήσεων εκκενώνεται προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς.
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