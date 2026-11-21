Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, 2ου ορόφου. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, με 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν τρία άτομα από το διαμέρισμα. Και οι τρεις παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.