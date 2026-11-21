Με σιδηρόβεργες απείλησαν τον εργαζόμενο ψιλικατζίδικου, ληστές στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το βράδυ τρία άτομα, έχοντας καλυμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μπήκαν σε ένα ψιλικατζίδικο στο κέντρο της Καλαμάτας. Δύο από αυτούς, κρατόντας σιδηρόβεργες, απείλησαν τον εργαζόμενο στο ταμείο και κατάφεραν να αρπάξουν 1400 ευρώ. Στη συνέχεια οι τρεις, τράπηκαν σε φυγή. Η έρευνα της αστυνομίας είναισ ε εξέλιξη για τον εντοπισμό τους.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.