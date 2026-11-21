Στα χέρια των αρχών βρίσκονται δύο ανήλικοι οι οποίοι φέρονται να διέπρατταν κλοπές μαζί με ακόμη έναν συνεργό τους στην Ρόδο.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι νεαροί στις 19 και 20 Νοεμβρίου, έκλεψαν αυτοκίνητα από επιχείρηση μίσθωσης ή δημόσιο χώρο. Τα ίδια αυτοκίνητα τα χρησιμοποίησαν στην συνέχεια για να διαπράξουν και άλλες κλοπές.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και μία υπόθεση διάρρηξης επιχείρησης μίσθωσης οχημάτων. Από εκεί μάλιστα αφαίρεσαν 6.000 ευρώ και τρία αυτοκίνητα. Από το τέταρτο αυτοκίνητο αφαίρεσαν από το εσωτερικό του, το ποσό των 200 ευρώ.

Τα αφαιρεθέντα οχήματα και τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Σε βάρος των ανήλικων έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και στέρηση Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας. Στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμη ανήλικος ο οποίος φέρεται να ήταν συνεργός τους και έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.