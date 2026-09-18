Θεσσαλονίκη: Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο σταθμός

Εκτός λειτουργίας προσωρινά, είναι ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά από καπνό που εντοπίστηκε στο εσωτερικό του σταθμού, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Όπως ενημέρωσε η ΤΗΕΜΑ, , «όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας». Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αυτά, ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» εκκενώθηκε, ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η λειτουργία αναδιαμορφώθηκε αναλόγως.

Μετά από έλεγχο της Πυροσβεστικής, αλλά και τεχνικών κλιμακίων, «διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο».

Όπως ανακοίνωσε η THEMA, ο σταθμός θα παραμείνει προσωρινά κλειστός, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλείας.