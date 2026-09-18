Θεσσαλονίκη: Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο σταθμός
Εκτός λειτουργίας προσωρινά, είναι ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά από καπνό που εντοπίστηκε στο εσωτερικό του σταθμού, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.
Όπως ενημέρωσε η ΤΗΕΜΑ, , «όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας». Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αυτά, ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» εκκενώθηκε, ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η λειτουργία αναδιαμορφώθηκε αναλόγως.
Μετά από έλεγχο της Πυροσβεστικής, αλλά και τεχνικών κλιμακίων, «διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο».
Όπως ανακοίνωσε η THEMA, ο σταθμός θα παραμείνει προσωρινά κλειστός, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλείας.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις