Λάρισα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο βαγόνι του ΟΣΕ

Συναγερμός σήμανε στη Λάρισα, όταν φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο βαγόνι στην περιοχή του ΟΣΕ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 18:20, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, ενώ παρόντες είναι επίσης αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Η φωτιά ξέσπασε σε παλιό, εγκαταλελειμμένο βαγόνι στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και κινητοποίηση των Αρχών.