ΚΤΕΛ: Τέλος η συνοδός που ξέχασε δύο νήπια στο σχολικό

Οι εξηγήσεις της δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση

Οριστικά απομακρύνθηκε από το ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου η σχολική συνοδός που εμπλέκεται στο περιστατικό με τα δύο μικρά παιδιά, τα οποία έμειναν για ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

Η απόφαση ελήφθη με εντολή του προέδρου της εταιρείας, Γιάννη Καψανάκη, και αφορά όχι μόνο την απομάκρυνσή της από τα καθήκοντα της συνοδού, αλλά συνολικά από την ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου Α.Ε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι εξηγήσεις που έδωσε η συνοδός δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση, καθώς, όπως επισημαίνεται, οι ενέργειές της έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και ήταν αντίθετες με τις σαφείς οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.

Παράλληλα, το ΚΤΕΛ εκφράζει τη λύπη του για το περιστατικό και ζητά ειλικρινή συγγνώμη από τις οικογένειες των δύο παιδιών.

Τι είχε συμβεί

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, σε σχολικό δρομολόγιο προς νηπιαγωγείο της ενδοχώρας των Χανίων.

Τα δύο παιδιά, ηλικίας 4 και 5 ετών, δεν έγιναν αντιληπτά κατά την αποβίβαση και παρέμειναν μέσα στο λεωφορείο για περίπου πέντε ώρες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πιθανότατα είχαν αποκοιμηθεί στις πίσω θέσεις.

Η απουσία τους έγινε αντιληπτή αρκετές ώρες αργότερα. Ο οδηγός επέστρεψε στο σταθμευμένο λεωφορείο και εντόπισε τα δύο παιδιά στο εσωτερικό του, αναστατωμένα και κλαμένα.

Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου.