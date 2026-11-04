Θεσσαλονίκη: Κλειστή η Περιφερειακή Οδός λόγω Flyover

Κλειστό θα παραμείνει για έξι ώρες τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά, απόψε, λόγω εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Η διακοπή θα ισχύσει από τις 23:30 έως τις 05:30 αύριο το πρωί, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας), σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς δυτικά θα πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτική εκτροπή από τον κόμβο Κ6 (Μετεώρων). Από εκεί, η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και στη συνέχεια στο αστικό οδικό δίκτυο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο και να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την εκτροπή από τον κόμβο Κ6, καθώς τα οχήματα θα πρέπει να κινηθούν μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού οδικού δικτύου, προκειμένου να συνεχίσουν την πορεία τους προς δυτικά.

Η Τροχαία επισημαίνει την ανάγκη τήρησης των οδηγιών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων και να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση.