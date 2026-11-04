“Μπλόκο” σε 207 κιλά κάνναβης στο Τελωνείο του Ελ. Βενιζέλος

Πάνω από 207 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν οι αρχές στο Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου εντοπίστηκαν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, 48 χαρτοκιβώτια, τοποθετημένα σε 2 παλέτες. Μέσα στα χαρτοκιβώτιο εντοπίστηκαν 207 κιλά και 466 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα σχετικά με τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησαν οι παλέτες. Σύμφωνα με την αστυνομία διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησαν αεροπορικώς από την Ταϊλάνδη. Μάλιστα όπως προέκυψε το εμπόρευμα είχε δηλωθεί ότι αφορούσε ρούχα.

Από την κατασχεθείσα ποσότητα κάνναβης, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την περαιτέρω διακίνησή της εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το 1.000.000 ευρώ.

Η ποσότητα της κάνναβης εντοπίστηκε τον Αύγουστο του 2026, ωστόσο η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.