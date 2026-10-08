Θεσσαλονίκη: Φορτηγό “πετάει” κάτω από γέφυρα

Ήταν πολύ ψηλό για να περάσει

Ένα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη.

Βίντεο και εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με ένα φορτηγό να “αιωρείται” κάτω από γέφυρα.

Όπως φαίνεται το φορτηγό κατά την διέλευσή του κάτω από την γέφυρα “βρήκε”, καθώς ο οδηγός φέρεται να μην υπολόγισε σωστά το ύψος.

Το μπροστά μέρος του φορτίου που μετέφερε στην πλατφόρμα να έχει πιαστεί στην γέφυρα, δημιουργώντας αυτή την εικόνα “αιώρησης” του φορτηγού.