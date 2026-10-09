Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός και πολίτης έσωσαν σκυλάκι- Έστησαν επιχείρηση

Τις θερμές ευχαριστίες του δεν δίστασε να δώσει ένας κάτοικος της Θεσσαλονίκης σε αστυνομικό, όπου έσωσε το σκυλάκι του από τον Θερμαϊκό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ευχαριστήριο μέιλ του προς την Αστυνομία της Θεσσαλονίκης, ο σκυλάκος είχε χαθεί από τα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα, περίπου στις 5 το πρωί βρέθηκε μέσα στον Θερμαϊκό.

Ο αστυνομικός και ένας άλλος κύριος, που βρισκόταν εκεί έστησαν, “επιχείρηση διάσωσης” και έσωσαν τον τυχερό σκυλάκο.

Αναλυτικά το μήνυμα του ιδιοκτήτη:

«Θα ήθελα να στείλω τις ευχαριστίες μου και την αγάπη μου σε έναν αστυνομικό, ο οποίος ήταν με πολιτικά τα ξημερώματα της Παρασκευής, μπροστά στον Λευκό Πύργο.

Ο αστυνομικός είδε το σκυλάκι μου να πέφτει στη θάλασσα (περί τις 5πμ), που στο μεταξύ είχε χαθεί από τα μεσάνυχτα, και έψαξε με κάθε τρόπο να το βοηθήσει, σε συνεργασία με έναν άλλο κύριο που έτυχε να είναι κοντά.

Ο σκυλάκος μου σώθηκε, χάρη σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Τον έναν, που μου τον παρέδωσε κιόλας σώο και αβλαβή, τον γνώρισα από κοντά, αλλά για τον συνάδελφό σας, επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να τον ευχαριστήσω, είπα να στείλω αυτό το μέιλ.

Παρακαλώ πολύ, να του μεταφέρετε τις ευχαριστίες μου. Ο Θεός να τον έχει πάντα καλά και να του τα δίνει όλα απλόχερα!!!