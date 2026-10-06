Θεσσαλονίκη: 440 άτομα ελέγχθηκαν για παρεμπόριο

Σε 440 ελέγχους προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη Θεσσαλονίκη από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Οι έλεγχοι έγιναν κυρίως στις παρυφές λαϊκών αγορών σε Χαριλάου, Τούμπα, Ανάληψη, Ξηροκρήνη και στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων επιβλήθηκαν 7 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 6.500 ευρώ, ενώ σχηματίστηκαν και 4 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου.

Στο στόχαστρο οι παρυφές των λαϊκών αγορών

Τους ελέγχους πραγματοποιεί η Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων και τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε σημεία όπου καταγράφεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως οι χώροι γύρω από τις λαϊκές αγορές.

208 προϊόντα παρεμπορίου κατασχέθηκαν

Στο πλαίσιο των δράσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 208 προϊόντα παρεμπορίου.