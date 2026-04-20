Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 51χρονο στην Πέλλα
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάρπης – Όρμας στην Πέλλα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος άνδρας και στο οποίο επέβαινε μια 57χρονη γυναίκα, βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε.
Ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τραύματα υπέστη και η συνοδηγός.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
