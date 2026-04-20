Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

Στον Γ. Σιάσο απονεμήθηκε ο ανώτατος τίτλος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

«Μέγας άρχων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/04/2026 15:19

Τον ανώτατο τίτλο του Άρχοντα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας έλαβε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμος Σιάσος από τον Πατριάρχη Θεόδωρο, σε μια συγκινητική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου.

Ο προκαθήμενος του Πατριαρχείου αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην ακαδημαϊκή και επιστημονική διαδρομή του νέου Άρχοντα. Ο πρύτανης του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου του Ελληνισμού, από την πλευρά του, σημείωσε ότι  η συγκεκριμένη διάκριση αντανακλά στο σύνολο του ιδρύματος.

