Στον Γ. Σιάσο απονεμήθηκε ο ανώτατος τίτλος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Τον ανώτατο τίτλο του Άρχοντα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας έλαβε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμος Σιάσος από τον Πατριάρχη Θεόδωρο, σε μια συγκινητική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου.

Ο προκαθήμενος του Πατριαρχείου αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην ακαδημαϊκή και επιστημονική διαδρομή του νέου Άρχοντα. Ο πρύτανης του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου του Ελληνισμού, από την πλευρά του, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη διάκριση αντανακλά στο σύνολο του ιδρύματος.