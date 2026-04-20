Ρόδος: Κάθειρξη 10 ετών σε 56χρονο που βίαζε την κόρη του με την οποία είχε αποκτήσει παιδί

Ποινή κάθειρξης 10 ετών επέβαλε σήμερα το μεσημέρι, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω, σε βάρος 56χρονου κατοίκου της Ρόδου, ο οποίος παραπέμφθηκε για αιμομιξία και βιασμό της κόρης του.

Το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή και την κόρη του, με την οποία απέκτησαν κι ένα παιδί.

Ο 56χρονος παραδέχθηκε και ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχαν ερωτικές σχέσεις με την κόρη του για χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Η υπόθεση έφθασε στη δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελία της κόρης, η οποία εκμυστηρεύτηκε τα όσα βίωνε σε μια φίλη της και παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Με βάση αυτό ακολούθησαν διώξεις σε βάρος τους.

Αρχικά σύλληψη του 56χρονου, στις 27 Νοεμβρίου 2025, μετά από ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή Ρόδου σε βάρος του και από τότε παρέμεινε στη φυλακή.

Η ίδια δήλωσε πως όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών. Οι γονείς της -όπως είχε πει- είχαν χωρίσει και η ανήλικη τότε κοπέλα έμενε στο σπίτι της γιαγιάς της μαζί με τον πατέρα της.

Η ίδια έχει καταγγείλει πως για τουλάχιστον 12 χρόνια βίωνε ένα μαρτύριο, με τον ίδιο της τον πατέρα να τη βιάζει σε καθημερινή βάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ