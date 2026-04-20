Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στη Σκιάθο.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00 σε δασική έκταση βόρεια/βορειανατολικά της περιοχής Πλατανιάς Σκιάθου χωρίς να απειλήσει κατοικίες.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 οχήματα και ένα αεροσκάφος.
Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
