Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στη Σκιάθο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00 σε δασική έκταση βόρεια/βορειανατολικά της περιοχής Πλατανιάς Σκιάθου χωρίς να απειλήσει κατοικίες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 οχήματα και ένα αεροσκάφος.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ