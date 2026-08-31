Τα προβλήματα των παιδιών δεν έκαναν διακοπές- «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ήταν εκεί

49.818 κλήσεις, 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης, 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοτραυματισμού και 138 εξαφανίσεις διαχειρίστηκε η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 το καλοκαίρι του 2026

Για ακόμη ένα καλοκαίρι, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέμεινε χωρίς διακοπές, 24 ώρες το 24ωρο, δίπλα σε κάθε παιδί που κινδύνευσε, που βρέθηκε αντιμέτωπο με κακοποίηση ή παραμέληση ή που χρειάστηκε άμεση υποστήριξη και βοήθεια.

Από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου 2026, παράλληλα με το σύνολο των υπηρεσιών και δράσεων του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για την προστασία και την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών που αντιμετώπισαν κρίσιμες και εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις.

Μέσα σε μόλις τρεις μήνες:

– 49.818 κλήσεις διαχειρίστηκε η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δηλαδή κατά μέσο όρο 554 κλήσεις κάθε ημέρα.

– 432 αναφορές, 5 κάθε ημέρα, για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών διαχειρίστηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Για τις αναφορές αυτές ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, ενώ παράλληλα παρασχέθηκε κάθε αναγκαία υποστήριξη στα εμπλεκόμενα παιδιά.

– 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς διαχειρίστηκε η Γραμμή. Σε 181 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε και ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

– 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, δηλαδή 3 περιπτώσεις κάθε δύο ημέρες, διαχειρίστηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Σε κάποιες από αυτές ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί Missing Alert Hellas και Amber Alert Hellas, συμβάλλοντας στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων και της κοινωνίας.

– 91 παιδιά, 1 παιδί κάθε ημέρα, υποστηρίχθηκαν μετά από εξαιρετικά δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες, όπως θάνατο από ατύχημα, ενδοοικογενειακή βία, θάνατο παιδιού ή γονέα, αυτοκτονία ή δολοφονία παιδιού.

– Πίσω από κάθε αριθμό, ένα παιδί που κινδύνευσε και χρειάστηκε βοήθεια

Τα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνουν με αριθμούς μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζει εποχές, διακοπές ή αργίες: όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση δεν μπορεί να περιμένει.

Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 λειτουργεί αδιάλειπτα, παρέχοντας άμεση υποστήριξη, καθοδήγηση και διαχείριση περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια, την προστασία και την ψυχική υγεία των παιδιών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί και κάθε οικογένεια που χρειάζεται βοήθεια, με στόχο κανένα παιδί να μη μείνει μόνο απέναντι σε μια κρίσιμη ή επικίνδυνη κατάσταση.

Γιατί για ένα παιδί που κινδυνεύει, κάθε λεπτό μετράει. Και το Χαμόγελο του Παιδιού είναι εκεί.

Πηγή: “Χαμόγελο του Παιδιού”