Στον Εισαγγελέα ο 38χρονος – Πυροβόλησε σε ψιλικατζίδικο

Το κατώφλι του Εισαγγελέα πέρασε σήμερα ο 38χρονος άνδρας ο οποίος άνοιξε πυρ σε ψιλικατζίδικο στην Θεσσαλονίκη χτες το μεσημέρι.

Ο 38χρονος οδγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Η δίωξη σε βάρος του αφορά ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία και άσκοπους πυροβολισμούς. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Κατά την προανάκριση για το περιστατικό, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι άρπαξε δια της βίας το αλκοολούχο ποτό από το κατάστημα ψιλικών που εισέβαλλε. Υποστήριξε πως ένιωσε προσβεβλημένος και για αυτό έκανε ό,τι έκανε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επικαλέστηκε και προβλήματα αλκοολισμού.