Ηλεία: Εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης

Αστυνομικοί, εντόπισαν σε αγροτική περιοχή της Ηλείας, μεγάλη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης.

Συνελήφθησαν δυο ημεδαποί άνδρες, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

Πιο αναλυτικά, το μεσημέρι της Κυριακής (30/8/2026), μετά από αστυνομική επιχείρηση, συνέλαβαν τους δυο άνδρες, ενώ εισέρχονταν στην φυτεία.

Οι αστυνομικοί, εντόπισαν σε ελαιώνα σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, φυτεία κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε δεκαεπτά παράλληλες μεταξύ τους σειρές, συνολικά 320 δενδρύλλια, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Το πότισμα των δενδρυλλίων πραγματοποιούνταν με λάστιχο το οποίο είχαν κρύψει ανάμεσα στην βλάστηση, και κατέληγε σε ποταμό, κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού.

Οι αστυνομικοί, μετά από έρευνες, βρήκαν και κατάσχεσαν:

– 5,35 γραμμάρια κάνναβης

– 1 βενζινοκίνητη αντλία νερού

– 1 τηλεσκοπικός σωλήνας ψεκαστήρα

– 1 πλαστική ψεκαστήρα,

– 1 μεταλλική ψαλίδα και

– Πλαστικοί κουβάδες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα