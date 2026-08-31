Κυψέλη: Στο Παίδων Αγίας Σοφίας τα τρία ανήλικα παιδιά

Στο ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ μεταφέρθηκαν τα τρία ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στο διαμέρισμα της “φρίκης” ήταν και οι γονείς τους και ένας 26χρονος που ισχυρίζεται πως ειναι σύντροφος της μίας ανήλικης.

Συγκεκριμένα στο ΠΑΙΔΩΝ βρίσκονται η 15χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι έγκυος. Ακόμη φιλοξενούνται, ένα αγόρι 12 ετών και ένα 9 χρονών.

Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Το κορίτσι καθώς και ο 9χρονος εξετάστηκαν από τους γιατρούς και διαπιστώθηκε ότι νοσούν από σύφιλη.

Εκρεμμούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και για το 12χρονο αγόρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, τα παιδιά κακοποιούνταν σεξουαλικά.

Τα δύο αγόρια πρόκειται να οδηγηθούν σήμερα για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η 15χρονη θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρας όπου θα της γίνει γυναικολογική εξέταση.