Τα μικρά χελωνάκια έβαλαν φρένο σε…πάρτι

Στην παραλία στον Πύργο Ψηλονέρου στα Χανιά, φιλοξενούνται φέτος 66 φωλιές caretta caretta.

Τα μικρά χελωνάκια έχουν αρχίσει να αναζητούν το δρόμο για τη θάλασσα.

Ένα πάρτυ στην παραλία αυτή την περίοδο θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα και θα έθετε πιθανόν σε κίνδυνο τους νεοσσούς.

Τα μικρά χελωνάκια έχουν αρχίσει να αναζητούν το δρόμο για τη θάλασσα.

Ένα πάρτυ στην παραλία αυτή την περίοδο θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα και θα έθετε πιθανόν σε κίνδυνο τους νεοσσούς.

Κινητοποιήθηκε άμεσα ο ΑΡΧΕΛΩΝ και σε συνεργασία με τον οργανισμό φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής και τον πολιτιστικό σύλλογο Κοντομαρί, το πάρτι αναβλήθηκε και έτσι τα μικρά χελωνάκια, ανενόχλητα θα βρουν το δρόμο τους για τη θάλασσα.