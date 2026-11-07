Σχοινούσα: Με πυροτεχνήματα στις 2 τα ξημερώματα υποδέχτηκαν το Blue Star Delos

Μια ξεχωριστή υποδοχή για τον έμπειρο καπετάνιο Μακάριο Λύρα και το πλήρωμά του

Το μεγάλο πλοίο ξεκίνησε τα δρομολόγια στην άγονη γραμμή των Μικρών Κυκλάδων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες εξυπηρέτησης για τους νησιώτες.

Μια εικόνα γεμάτη συγκίνηση και αυθεντική νησιώτικη φιλοξενία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/11) στο μικρό λιμάνι της Σχοινούσας.

Το ρολόι έδειχνε 2 τα ξημερώματα, όμως οι κάτοικοι δεν κοιμήθηκαν. Κατέβηκαν στο λιμάνι για να υποδεχτούν το Blue Star Delos, που πραγματοποιούσε την πρώτη του άφιξη στο νησί στο πλαίσιο της νέας τακτικής δρομολόγησής του.

Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό, κόρνες αυτοκινήτων και η σειρήνα του ασθενοφόρου αντήχησαν στο λιμάνι, ενώ ο καπετάνιος ανταπέδιδε τον χαιρετισμό με παρατεταμένα σφυρίγματα του πλοίου.

Για τους κατοίκους της Σχοινούσας, η άφιξη του μεγάλου πλοίου δεν ήταν απλώς ένα ακόμη δρομολόγιο. Ήταν μια σημαντική στιγμή για τη θαλάσσια σύνδεση του μικρού τους νησιού με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ένα μεγάλο πλοίο στα μικρά λιμάνια της άγονης γραμμής

Το Blue Star Delos, μήκους περίπου 146 μέτρων, ανέλαβε τη σύνδεση της Παροναξίας με τις Μικρές Κυκλάδες και την Αμοργό, αντικαθιστώντας στη συγκεκριμένη γραμμή το μικρότερο Blue Star Naxos.

Η παρουσία ενός πλοίου αυτού του μεγέθους στα μικρά λιμάνια των Κυκλάδων αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τον πλοίαρχο και το πλήρωμά του.

Οι περιορισμένοι χώροι ελιγμών απαιτούν εξαιρετικά προσεκτικές κινήσεις, ακρίβεια και μεγάλη ναυτική εμπειρία, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν τις προσεγγίσεις.

Στη γέφυρα βρίσκεται ο έμπειρος πλοίαρχος Μακάριος Λύρας, ο οποίος είχε αναλάβει και τις δοκιμαστικές προσεγγίσεις του πλοίου στα μικρά λιμάνια, πριν από την έναρξη των τακτικών δρομολογίων.

Η νέα δρομολόγηση δημιουργεί προσδοκίες για καλύτερες συνθήκες ταξιδιού και μεγαλύτερη δυνατότητα μεταφοράς επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων.

Για τα μικρά νησιά, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, η αξιόπιστη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση είναι ζωτικής σημασίας. Συνδέεται με την τροφοδοσία, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, την οικονομική δραστηριότητα και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Δώρα, τοπικά προϊόντα και μαντινάδες για τον καπετάνιο

Στη Σχοινούσα, η πρόεδρος της Κοινότητας, Ακαθή Νομικού, ανέβηκε στο πλοίο για να καλωσορίσει προσωπικά τον πλοίαρχο και το πλήρωμά του.

Του προσέφερε ένα καλάθι με παραδοσιακά προϊόντα του νησιού, ανάμεσά τους και την περίφημη φάβα της Σχοινούσας, μια εικόνα της Παναγίας Ακαθής, προστάτιδας του νησιού, καθώς και ένα ημερολόγιο της Ιεράς Μονής Παναγίας Χοζοβιώτισσας.

Ξεροτήγανα προσφέρθηκαν σε ολόκληρο το πλήρωμα, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το χειρόγραφο καλωσόρισμα της προέδρου, με στίχους αφιερωμένους στο πλοίο και στον καπετάνιο:

«Το Δήλος ήρθε στο νησί, χαρά στο πέρασμά του, κι η Σχοινούσα εύχεται γαλήνια τα νερά του…»

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στη γέφυρα του πλοίου, όπου προσφέρθηκαν τα αναμνηστικά δώρα και καταγράφηκαν φωτογραφίες από τη ξεχωριστή αυτή συνάντηση.

Οι θερμές υποδοχές και τα συμβολικά δώρα συνοδεύουν το νέο ξεκίνημα του Blue Star Delos και σε άλλους σταθμούς της γραμμής, αποτυπώνοντας τη σημασία που αποδίδουν οι μικρές νησιωτικές κοινωνίες στην ακτοπλοϊκή τους σύνδεση.

Γιατί στα μικρά νησιά του Αιγαίου, ένα πλοίο δεν μεταφέρει μόνο επιβάτες και εμπορεύματα. Μεταφέρει ελπίδα, ασφάλεια και την πολύτιμη αίσθηση ότι κανένα νησί δεν είναι απομονωμένο.