Στον ανακριτή ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου

Την πόρτα του ανακριτή Ρεθύμνου, πέρασε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, που κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισής του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία, ενώ αναμένει, όπως έχει αναφέρει, την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης του.