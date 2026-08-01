Πυρκαγιά- Σκάλωμα Φώκιδας- Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.

Έτσι, επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα, εννέα οχήματα, καθώς, και υδροφόρες, αλλά και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Στην κατάσβεση επιχειρούν ακόμη οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 1/8/2026, εκδόθηκε «112» για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.