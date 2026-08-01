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Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας- Οδηγίες προστασίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/08/2026 17:17
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας- Οδηγίες προστασίας
PHOTO- INTIME

Πολιτική Προστασία 01-08-2026 16:42. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μαγούλα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας απομακρυνθείτε προς Μοναστηράκι.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Civil Protection. Wildfire in your area. If you are in the area Magoula of the regional unit of Fokida move away to Monastiraki. Follow the instructions of the Authorities. Οδηγίες αυτοπροστασίας-Protective action guidelines: https://civilprotection.gov.gr/112/odigies-prostasias

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