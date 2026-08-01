Συνελήφθη στη Μύκονο 57χρονος ημεδαπός για εκβίαση
Συνελήφθη χθες (Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026) το μεσημέρι στη Μύκονο, ένας 57χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εκβίαση.
Ειδικότερα, ο δράστης κατά την τελευταία εβδομάδα, απαίτησε εκβιαστικά την καταβολή του χρηματικού των 50.000 ευρώ από διευθυντή επιχείρησης προκειμένου να μην προβαίνει σε ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
Οι αστυνομικοί, προσημείωσαν το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, και το παρέδωσαν στον 57χρονο σε συνεννοημένο ραντεβού.
Κατά την παραλαβή των χρημάτων, επενέβησαν οι αστυνομικοί και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
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