Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος και σήμερα

Η χώρα παραμένει για ακόμη μία ημέρα σε συνθήκες έντονου καύσωνα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 έως και 41 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι υψηλές θερμοκρασίες θα προκαλέσουν αυξημένη θερμική καταπόνηση, ιδιαίτερα στις ηπειρωτικές περιοχές.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά ασθενείς και στη συνέχεια δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός μετά τις πρωινές νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37°C.

Μακεδονία – Θράκη

Τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ νέα αστάθεια αναμένεται το απόγευμα. Στη δυτική Μακεδονία ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 39°C.

Αττική

Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38°C, με χαμηλότερες τιμές στα παραθαλάσσια.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως και τους 40°C, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλίας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 με 41°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αίθριος καιρός, με βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34°C και στην Κρήτη τοπικά έως 36°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Αίθριος καιρός με βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37°C και τοπικά στα νότια τους 38°C.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.