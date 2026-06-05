Στην ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 13συλληφθέντες από την Δ. Μακεδονία

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγήθηκαν οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια ώρα που ο πρώην περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης αποκαλύπτει ότι είχε καταγγείλει παρόμοια κυκλώματα ήδη από το 2021.

Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δαμιανός.