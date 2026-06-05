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Στην ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 13συλληφθέντες από την Δ. Μακεδονία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/06/2026 15:15

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγήθηκαν οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια ώρα που ο πρώην περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης αποκαλύπτει ότι είχε καταγγείλει παρόμοια κυκλώματα ήδη από το 2021.

Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δαμιανός.

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