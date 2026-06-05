ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 415.000 λαθραίων τσιγάρων στο «Ελ. Βενιζέλος»

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μαζί με την βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου «Bane”, εντόπισαν και κατάσχεσαν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατασχέθηκαν συνολικά 414.900 τεμάχια. Ήταν κρυμμένα στις αποσκευές έντεκα επιβατών, που προσγειώθηκαν στην Αθήνα, προερχόμενοι από Αιθιοπία και Αίγυπτο, και επρόκειτο να διατεθούν στην εγχώρια αγορά.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι, υπολογίζονται σε 85.000 ευρώ.

Οι έντεκα συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

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