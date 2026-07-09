Στη τσιμπίδα της ΕΛ.ΑΣ., 71χρονος με αρχαιότητες

Συνελήφθη χθες Τετάρτη (8 Ιουλίου 2026), από αστυνομικούς, σε περιοχή της Αττικής, ένας 71χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας, περί προστασίας αρχαιοτήτων, καθώς και της νομοθεσίας περί όπλων.

Ύστερα από έρευνες σε επαγγελματικό χώρο του 71χρονου, αλλά και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 4 οξυπύθμενοι αμφορείς, τμήματα αμφορέων,

– τμήματα αγγείων,

– τμήμα μυροδοχείου,

– 3 αρχαία νομίσματα,

– 9 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

– υποβρύχια φωτογραφική μηχανή με θήκη,

– μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με τα εξαρτήματά του,

– 500 ευρώ,

– περικεφαλαία και

– ξίφος με τη θήκη του.

Σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, τα ανωτέρω πειστήρια εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ- ΕΛ.ΑΣ.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ- ΕΛ.ΑΣ.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ- ΕΛ.ΑΣ.