Στη τσιμπίδα της ΕΛ.ΑΣ., 71χρονος με αρχαιότητες
Συνελήφθη χθες Τετάρτη (8 Ιουλίου 2026), από αστυνομικούς, σε περιοχή της Αττικής, ένας 71χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας, περί προστασίας αρχαιοτήτων, καθώς και της νομοθεσίας περί όπλων.
Ύστερα από έρευνες σε επαγγελματικό χώρο του 71χρονου, αλλά και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– 4 οξυπύθμενοι αμφορείς, τμήματα αμφορέων,
– τμήματα αγγείων,
– τμήμα μυροδοχείου,
– 3 αρχαία νομίσματα,
– 9 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
– υποβρύχια φωτογραφική μηχανή με θήκη,
– μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με τα εξαρτήματά του,
– 500 ευρώ,
– περικεφαλαία και
– ξίφος με τη θήκη του.
Σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, τα ανωτέρω πειστήρια εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.
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