Στάση εργασίας εργαζομένων στον ΕΦΕΤ τη Δευτέρα 6/7/26

“Ορθώνουμε φωνή διαμαρτυρίας και καταγγέλλουμε τη συστηματική απαξίωση που υφίσταται ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και οι εργαζόμενοί του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παρά τις επανειλημμένες γραπτές και προφορικές εκκλήσεις μας, παρά τις κατά καιρούς «δεσμεύσεις» των υπευθύνων, βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με μια προκλητική άρνηση ακόμα και για τη διεξαγωγή μιας στοιχειώδους συνάντησης. Με υπεκφυγές και προσχήματα, η ηγεσία του Υπουργείου κλείνει τα μάτια στα προβλήματα του Φορέα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η ασφάλεια των τροφίμων αποτελούν γι’ αυτήν «ψιλά γράμματα». Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΕΤ είμαστε οργισμένοι με την συνεχιζόμενη απαξίωση του έργου τους και την αδιαφορία για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων μας και τους μειωμένους μισθούς μας.

Η λειτουργία του ΕΦΕΤ στηρίζεται αποκλειστικά στο φιλότιμο και το αισθημα ευθύνης των εργαζόμενων του, οι οποίοι/ες βιώνουν από πλευράς μισθολογικών (μείωση απολαβών 40% τα τελευταία χρόνια και περικοπές αμοιβών – περικοπές 13ου 14ου μισθού κλπ) και άλλων εργασιακών δικαιωμάτων μια ζοφερή πραγματικότητα που διαμορφώθηκε κυρίως την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων και έχει χειροτερεύσει σήμερα με την ακρίβεια και την εμπλοκή της Χώρας στο πόλεμο.

Η απαξίωση του Φορέα αποτυπώνεται γλαφυρά:

– Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση έχουν χτυπήσει κόκκινο.

– Το προσωπικό καλύπτει ίσα ίσα το 50% των οργανικών θέσεων (υπηρετούν 253 εργαζόμενοι σε σύνολο οργανικών 488), οι προσληψεις προσωπικού την τελευταια 15ετία είναι σταγόνα στον ωκεανό, ενώ οι αποχωρήσεις την επόμενη πενταετία θα είναι πανω απο 40 εργαζόμενους.

– 4 Περιφερειακές δεν έχουν συσταθεί απο την ίδρυση του ΕΦΕΤ 26 χρόνια τώρα (Στερεα Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιονίων Νήσων & Νοτίου Αιγαίου).

– Σε μεγάλες περιοχές της Χώρας με τέραστιο όγκο επιχειρήσεων στις ήδη λειτουργούσες Περιφερειακές η κατασταση είναι τραγική. Ενδεικτικά στην Πελοπόννησο υπηρετούν 2 επιθεωρητές, στο Βόρειο Αιγαίο 3 επιθεωρητές και στην Κρήτη 6 επιθεωρητές.

– Οι Διοικητικές Υπηρεσίες τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις είναι αποψιλωμένες. Σημαντικά αντικείμενα ή κομμάτια αυτών, όπως της Πληροφορικής και Τεχνικής υποστήριξης, της καθαριότητας, του τηλεφωνικού κέντρου κλπ δίνονται σε ιδιώτες ενώ υπάρχει παντελής έλλειψη Τεχνικών Υπηρεσιών.

– Η χρηματοδότηση του ΕΦΕΤ από τον κρατικό προϋπολογισμό δε επαρκεί για την κάλυψη ούτε των πάγιων εξόδων λειτουργίας,ούτε των πιο στοιχειωδών αναγκών του ελεγκτικού έργου. Οριακά καλύπτεται η μισθοδοσία των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του φορέα, στηρίζεται στην επιβολή και είσπραξη προστίμων, γεγονός που υπονομεύει το έργο μας.

Αναρωτιόμαστε γιατί συνεχίζεται η υποστελέχωση, η οικονομική ασφυξία και η αποδυνάμωση του ΕΦΕΤ. Μήπως κρύβεται κάποια κατεύθυνση πίσω από όλα αυτά; Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωενωσιακή νομοθεσία (Καν (ΕΕ) 2017 /625, Κεφ ΙΙΙ) και τους μνημονιακούς νόμους (Ν /2016 και 4512/2018) προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης ελεγκτικού έργου σε ιδιώτες, η οποία εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ενώ η ήδη υπάρχουσα νομοθεσία περιορίζει το έργο των επιθεωρητών και καθιστά τον ρόλο τους σχεδόν συμβουλευτικό στις επιχειρήσεις τροφίμων.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ όπως και οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, η μία μετά την άλλη, έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στην υπονόμευση του έργου του ΕΦΕΤ, που στα χρόνια λειτουργίας του έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αποτροπή διαφόρων διατροφικών σκανδάλων, την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας σε μια περίοδο που ο Λαός έχει μεγάλη ανάγκη για ασφαλή υγιεινά και φθηνά τρόφιμα.

Καθώς η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο, συμπυκνώνουμε και επαναφέρουμε το πλαίσιο των δίκαιων και αναγκαίων αιτημάτων μας:

– Ενίσχυση Τώρα του Ελέγχου των Τροφίμων για Υγιεινά και Ασφαλή Τρόφιμα για το Λαό.Απαιτούμε διατήρηση και ενίσχυση του ενιαίου δημόσιου ελέγχου των Τροφίμων. Όχι στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων ελέγχου σε ιδιώτες.

– Να ολοκληρωθεί η τελική υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΣΣΕ μετά και την υπογραφή συλλογικής συμφωνίας με τη Διοίκηση του ΕΦΕΤ. Χορήγηση της σχετικής διατακτικής (voucher) για αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε όλους τους υπαλλήλους του ΕΦΕΤ.

– Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Πιο ειδικά επαναχορήγηση στους υπαλλήλους του ΕΦΕΤ της Ειδικής Πρόσθετης Αμοιβής (ΕΠΑ), της οποίας η χορήγηση σταμάτησε στα χρόνια των μνημονίων με άμεση ψήφιση των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Αποζημιώσεις για την απασχόληση σε επιιτροπές και για την κατ’ εξαίρεση οδήγηση.

– Αυξήσεις 20% στους μισθούς μας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

– Επέκταση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας χωρίς αντιεπιστημονικούς και αυθαίρετους αποκλεισμούς: Οι επιθεωρητές όλων των ειδικοτήτων έχουν τις ίδιες εργασιακές συνθήκες και εκτίθενται καθημερινά σε ακραίες θερμοκρασίες (καταψύξεις), βιολογικούς κινδύνους (Salmonella, Listeria), χημικά και στρεσσογόνους παράγοντες. Είναι πρόκληση να αποκλείονται από αυτό η μεγάλη πλειοψηφία των κλάδων.

– Αποζημίωση των υπαλλήλων του ΕΦΕΤ που εργάστηκαν για την αντιμετώπιση της Πανώλης των αιγοπροβάτων και δεν συμπεριελήφθησαν στη σχετική ΚΥΑ. Άμεση αποζημίωση για τους υπαλλήλους που εργάστηκαν για τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το σκάνδαλο.

– Να αρθούν οι ανισότητες στην αποζημίωση των οδοιπορικών μεταξύ των ειδικοτήτων καθώς και στον αριθμό των εκτός έδρας ημερών. Να αυξηθεί η ημερήσια αποζημίωση για όλους τους υπαλλήλους, δεδομένης της αύξησης του κόστου διαβίωσης.

– Άμεση προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη και κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων στον ΕΦΕΤ. Όχι στην υποστελέχωση του ΕΦΕΤ.

– Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτευχθεί άμεσα η λειτουργία όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ. Να συσταθούν οι 4 Περιφερειακές Δ/νσεις Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

– Πλήρης κρατική χρηματοδότηση του ΕΦΕΤκαι όχι στήριξη της λειτουργίας του στην είσπραξη προστίμων/ιδίων εσόδων.

– Διάθεση κατάλληλων μέσων και εξοπλισμού για την επίτευξη του έργου των εργαζομένων όπως απορρέει από το σκοπό και την λειτουργία του ΕΦΕΤ. Εκπαίδευση και προσαρμογή του ελέγχου στα νέα δεδομένα διατροφικής απάτης.

– Πλήρη νομική υποστήριξη των εργαζομένων με νομοθετική ρύθμιση.

– Καμία προσπάθεια άρσης μονιμότητας των Δημοσίων υπαλλήλων στα πλαίσια της αναθεώρησης του Συντάγματος και των άλλων αντιδραστικών αλλαγών που προβλέπονται από τις κατατεθειμένες προτάσεις της Κυβέρνησης (άρθρο 16 για την Ανώτατη εκπαίδευση κλπ)

Οι εργαζόμενοι του ΕΦΕΤ συμβάλλουμε επί δύο τουλάχιστον δεκαετίες στην προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.

Δηλώνουμε ότι δεν θα μείνουμε θεατές της απαξίωσης μας!

Δίνουμε συνέχεια στον αγώνα μας για ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων μας

Προκηρύσσουμε στάση εργασίας τη Δευτέρα 6/7/2026, από τις 11:00 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου- Καλούμε σε συμπαράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Αχαρνών 2) ΥΠΑΑΤ στις 12:00μμ”