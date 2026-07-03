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Η Μαρίζα Κωχ ξανά στη σκηνή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/07/2026 14:22

Για πρώτη φορά η Μαρίζα Κωχ μιλά για το ατύχημα που είχε στο σπίτι της, το οποίο την κράτησε καθηλωμένη στο κρεβάτι για μεγάλο διάστημα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με την παράσταση «Η Γυναίκα της Ζάκυθος | Διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου» και αποκαλύπτει πως στην πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών στο Μεσολόγγι θα φορέσει ξανά, ύστερα από 50 χρόνια, το ιστορικό φόρεμα της Eurovision

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