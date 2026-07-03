Η Μαρίζα Κωχ ξανά στη σκηνή

Για πρώτη φορά η Μαρίζα Κωχ μιλά για το ατύχημα που είχε στο σπίτι της, το οποίο την κράτησε καθηλωμένη στο κρεβάτι για μεγάλο διάστημα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με την παράσταση «Η Γυναίκα της Ζάκυθος | Διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου» και αποκαλύπτει πως στην πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών στο Μεσολόγγι θα φορέσει ξανά, ύστερα από 50 χρόνια, το ιστορικό φόρεμα της Eurovision