Η Μαρίζα Κωχ ξανά στη σκηνή
Για πρώτη φορά η Μαρίζα Κωχ μιλά για το ατύχημα που είχε στο σπίτι της, το οποίο την κράτησε καθηλωμένη στο κρεβάτι για μεγάλο διάστημα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με την παράσταση «Η Γυναίκα της Ζάκυθος | Διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου» και αποκαλύπτει πως στην πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών στο Μεσολόγγι θα φορέσει ξανά, ύστερα από 50 χρόνια, το ιστορικό φόρεμα της Eurovision
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