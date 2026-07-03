Πλαστό πτυχίο κατέθεσε υποψήφιος γραμματέας στη Σχολή Δικαστών

Στην Θεσσαλονίκη, υποψήφιος για θέση του δικαστικού γραμματέα, αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών, διότι, φέρεται να κατέθεσε πλαστό πτυχίο.

Η υπόθεση «είδε» το φως της δημοσιότητας, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, που πραγματοποιήθηκε για τη διασταύρωση στοιχείων με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Όπως ανακοινώθηκε, προσκόμισε πτυχίο Πληροφορικής, το οποίο ανήκε σε διαφορετικό πρόσωπο.

Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία, και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τον Μάιο του 2025, από την ίδια σχολή είχε αποβληθεί μία ακόμη δικαστική γραμματέας, καθώς, διαπιστώθηκε, ότι το πτυχίο Νομικής, που είχε χρησιμοποιήσει για την πρόσληψή της, ήταν πλαστό, και ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες.