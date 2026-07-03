Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια: Στο μικροσκόπιο τα ευρήματα

Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο, δύο από τα θύματα της εμπρηστικής επίθεσης

Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο, δύο από τα θύματα της επίθεσης με τα γκαζάκια, στη Θεσσαλονίκη.

Πάνω από τρεις δράστες, αναζητεί η αστυνομία, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στο βιντεοληπτικό υλικό, από κάμερες ασφαλείας.

Μας ενημερώνει ο Χρήστος Στεφανής