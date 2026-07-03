LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

16:45
ALPHA NEWS

Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια: Στο μικροσκόπιο τα ευρήματα

Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο, δύο από τα θύματα της εμπρηστικής επίθεσης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/07/2026 15:13

Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο, δύο από τα θύματα της επίθεσης με τα γκαζάκια, στη Θεσσαλονίκη.

Πάνω από τρεις δράστες, αναζητεί η αστυνομία, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στο βιντεοληπτικό υλικό, από κάμερες ασφαλείας.

Μας ενημερώνει ο Χρήστος Στεφανής

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης