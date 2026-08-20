Σπάνια εμφάνιση της Σίρλεϊ Μακ Λέιν με αφορμή το Sweet Charity

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η 92χρονη Σίρλεϊ ΜακΛέιν, με αφορμή την προβολή του θρυλικού μιούζικαλ «Sweet Charity» στο Southampton Playhouse της Νέας Υόρκης.

Η σπουδαία σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε σε βίντεο που προβλήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εκφράζοντας την επιθυμία της να βρεθεί ξανά κοντά στο κοινό και να παρακολουθήσει την ταινία.

«Θα ήθελα να ήμουν μαζί σας. Θα ήθελα να δω ξανά το “Sweet Charity”», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΜακΛέιν.

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, ζήτησε από το κοινό να θυμηθεί πόσο σκληρά εργάστηκε η ίδια και οι συντελεστές για την ταινία, προσθέτοντας με αυτοσαρκαστική διάθεση: «Μεταξύ μας, δεν τα πήγε και πολύ καλά, οπότε ελπίζω να σας αρέσει!».

Το «Sweet Charity», που κυκλοφόρησε το 1969, αποτέλεσε τη σκηνοθετική μεταφορά του ομώνυμου μιούζικαλ του Μπομπ Φόσι στον κινηματογράφο, με πρωταγωνίστρια τη Σίρλεϊ ΜακΛέιν. Η ταινία βασίστηκε στο φιλμ του Φεντερίκο Φελίνι «Οι νύχτες της Καμπίρια», ενώ η μουσική του Σάι Κόουλμαν τού χάρισε τη μοναδική υποψηφιότητα για Όσκαρ της καριέρας του.

Η προβολή έχει προγραμματιστεί για τις 25 Αυγούστου και θα ακολουθήσει συζήτηση με τη χήρα του συνθέτη, Σέλμπι Κόουλμαν.