Σέριφος: Διέρρηξαν μοναστήρι – Έκλεψαν τάματα

Δεν άφησαν τίποτα όρθιο διαρρήκτες, οι οποίοι “ξάφρισαν” την Μονή Ταξιαρχών στην Σέριφο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις άνδρες. Για να μπουν αρχικά στον προαύλιο χώρο, χρησιμοποίησαν ξύλινη σκάλα για να περάσουν από τα εξωτερικά τείχη της Μονής. Αφού μπήκαν στην αυλή κατευθύνθηκαν και διέρρηξαν τον Ιερό Ναό της Μονής. Στράφηκαν προς την εικόνα του Αρχάγγελου Γαβριήλ την οποία και έσπασαν στην προσπάθειά τους να πάρουν τα τάματα.

Ωστόσο το τζάμι ήταν αλεξίσφαιρο. Ούτε αυτό εμπόδισε τους διαρρήκτες οι οποίοι παραβίασαν τελικά την κλειδαριά και κατάφεραν να αφαιρέσουν όλα τα τάματα.

Η δράση τους καταγράφηκε σε κάμερες ασφαλείας, όπου φαίνεται πως μπήκαν οργανωμένοι, με καλυμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και εργαλεία για να διαρρήξουν τις εισόδους. Μάλιστα όλη η “δουλειά” έγινε μόλις σε 1,5 λεπτό.