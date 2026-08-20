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Πυρκαγιά- Κρεμαστή Λακωνίας: Χωρίς ενεργό μέτωπο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/08/2026 16:12
Πυρκαγιά- Κρεμαστή Λακωνίας: Χωρίς ενεργό μέτωπο
PHOTO- INTIME

Χωρίς κάποιο ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη περιοχή Κρεμαστή στη Λακωνία.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:30.

Για την κατάσβεση του μετώπου, πήραν μέρος 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα.

Από αέρος, συνδράμουν επίσης τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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