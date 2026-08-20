Κοζάνη: Συνελήφθη 33χρονος δραπέτης

Στα χέρια των αρχών και η φερόμενη ως συνεργός του

Εντοπίστηκε και συνελήφθη χτες ένας 33χρονος άνδρας που καταζητούνταν ως δραπέτης. Ο άνδρας είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 33χρονος είχε πάρει άδεια από την φυλακή που κρατούνταν, για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίακης Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.), συνέλαβαν τον 33χρονο, στην περιοχή της Κοζάνης, μετά από αξιοποίηση ορισμένων πληροφοριών που είχαν. Χειροπεδες πέρασαν και σε μία 44χρονη η οποία φέρεται να είναι συνεργός του στην απόδραση.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Κασσάδρας. Σε βάρος της 44χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της συνεργείας σε απόδραση, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.