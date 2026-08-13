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Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών – Σουνίου

Λάδια και βενζίνες στο οδόστρωμα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/08/2026 14:43
Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών – Σουνίου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στις “Τρύπες του Καραμανλή” στην Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα του δρόμου.

Συγκεκριμένα το αυτοκίνητο προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα σε στροφή, ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα. Από το τροχαίο έπεσαν λάδια και βενζίνη στο οδόστρωμα. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. 

 

 

 

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