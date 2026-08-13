Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών – Σουνίου

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στις “Τρύπες του Καραμανλή” στην Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα του δρόμου.

Συγκεκριμένα το αυτοκίνητο προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα σε στροφή, ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα. Από το τροχαίο έπεσαν λάδια και βενζίνη στο οδόστρωμα. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός.