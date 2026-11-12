Διακίνηση κάνναβης από τις ΗΠΑ: Σύλληψη για δέμα 2,26 κιλών
Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από τον εντοπισμό ταχυδρομικού δέματος από το Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο είχε αποσταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 260 γραμμαρίων.
Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 21χρονος συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε το δέμα από κατάστημα εταιρείας ταχυμεταφορών. Σύμφωνα με την αστυνομία, σκοπός του ήταν η περαιτέρω διακίνηση της ναρκωτικής ουσίας.
Από τις αρχές κατασχέθηκαν συνολικά 2.260 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εισαγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
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