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Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τον Μάιο λόγω εργασιών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/11/2026 15:33
Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τον Μάιο λόγω εργασιών
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα μέχρι και τις 18 Μαΐου 2027 στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, λόγω εργασιών.

Οι παρεμβάσεις θα διαρκούν όλο το 24ωρο και θα επηρεάζουν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με αποκλεισμό δύο λωρίδων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λωρίδα εξόδου, πριν από τη ράμπα καθόδου προς την οδό Κωστή Παλαμά, καθώς και στην αριστερότερη λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισού.

Οι ρυθμίσεις αφορούν την περιοχή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και θα παραμείνουν σε ισχύ για περισσότερο από έξι μήνες.

Έκκληση της Αστυνομίας προς τους οδηγούς 

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν περνούν από το σημείο όπου εκτελούνται οι εργασίες.

Παράλληλα, τους ζητά να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση, προκειμένου να κινούνται σύμφωνα με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεων.

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