Δύο συλλήψεις για φωτιές σε Αθήνα και Καλαμάτα

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο ατόμων για απόπειρα εμπρησμού και εμπρησμό από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα αντίστοιχα.

Ήθελε να βάλει φωτιά στον Βοτανικό Κήπο

Στην Αθήνα, το μεσημέρι τ προσήχθη από αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας αλλοδαπός, υπήκοος Μπανγκλαντές, ηλικίας 36 ετών, για απόπειρα εμπρησμού στον Βοτανικό Κήπο. Επάνω του έφερε σακούλα με χαρτιά στα οποία είχε βάλει φωτιά αλλά δεν πρόλαβε να πετάξει και αναφλέξει την δασική βλάστηση. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Στην Καλαμάτα, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας άνδρας 60 ετών, για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς έβαλε δύο εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο. Την πρώτη την Τετάρτη το απόγευμα και τη δεύτερη σήμερα το μεσημέρι. Ο συλληφθείς ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο σε κοντινή απόσταση με τον ίδιο τρόπο δράσης. Ο υπαίτιος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.