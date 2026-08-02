Συνελήφθη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες στην Αιγιάλεια

Συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου (1/8/26) σε περιοχή της Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση – συμμορία, διακεκριμένη κλοπή και απάτες.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο κατηγορούμενος με άγνωστους συνεργούς του, το τελευταίο δεκαήμερο είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, διαπράττοντας συνολικά έξι περιπτώσεις απατών (τέσσερις τετελεσμένες και δυο απόπειρες) σε περιοχές της Αιγιαλείας.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας καλούσαν τηλεφωνικά ηλικιωμένα άτομα, προσποιούμενοι τους «λογιστές» και στη συνέχεια ζητούσαν από τα θύματα τους, να τοποθετήσουν έξω από την οικία τους, χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους από δορυφόρο.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι διέπρατταν τις απάτες κατά τις μεσημβρινές ή απογευματινές ώρες, ενώ προκειμένου να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός τους από τις αστυνομικές αρχές χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις ονομαστικοποιημένες σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους – ghost phones».

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με το ρόλο του εισπράκτορα, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη στην οικία του και σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα φωσφορούχο γιλέκο, έγγραφα, καθώς και μια μοτοσικλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, ενώ είχαν αποσπαστεί τα εξαρτήματα της (εμπρόσθιο φτερό, φανάρι, πλαστικά μέρη), τα οποία εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από την οικία και κατασχέθηκαν.

Κατά την εγκληματική τους δράση οι κατηγορούμενοι αφαίρεσαν κοσμήματα και τιμαλφή, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος -168.000- ευρώ, ενώ αφαίρεσαν σε μια περίπτωση το χρηματικό ποσό των -1.500- ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.